Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава і бізнес повинні піти назустріч один одному і пропонує створити єдиний орган, який опікуватиметься перевірками. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Зеленський запропонував створити єдиний орган для перевірок бізнесу
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Вони (бізнес, — ред.) не повинні давати хабарі. Це факт. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо бізнес. Ми побудували зараз платформу, і раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються і знімають питання», — сказав Зеленський.
Президент визнав, що це несистемне рішення.
«Вони не бажають жодних перевірок. Вони сказали, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Для мене як для президента. Баланс під час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія… Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірок, у нас будуть питання під час перемовин про майбутнє членство в ЄС», — сказав він.
За словами Зеленського, він запропонував бізнесу провести зміни в законодавстві, щоб лише один орган мав право перевіряти бізнес.
«Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їхнім запитом — перевіряти, і вами, щоб до вас усі не ходили. Наш бізнес має запропонувати, що це буде за орган, яка ця людина тощо», — зазначив президент.
Коментарі - 6
Украина: Ок.
Е: Ну как, сделали?
У: Мы ввели рецепты на корвалол и нимесил.
Е: Что? У вас же война в стране. Зачем? Ну ладно, но с коррупцией в стране разберитесь.
У: Ок.
Е: Побороли коррупцию?
У: Нет, мы подписали закон чтобы кинотеатры крутили фильмы на английском языке.
Е: ???
И так далее…
У: Зеленский призвал Верховную Раду легализовать медицинский каннабис в Украине.
Е: Что? На *** вам это сейчас нужно? Вы можете сфокусироваться на важных для Украины проблемах?
У: Ок. Можем.
Е: Ну как? Чем сейчас занимаетесь?
У: В Раде предожили легализовать порнографию.
Е: Вы ***?
У: Это не всё, мы еще решили выделить деньги на сериал про Поровознюка.
Е: Что еще за сериал? Кто это такой?
У: Мы закупили барабаны в бомбоубежище.
Е: Ясно.