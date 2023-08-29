Курс валют на 29 серпня: в обмінниках долар подешевшав на 20 копійок, євро — на 27 копійок

У вівторок, 29 серпня, на готівковому ринку курс долара знизився на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 20 копійок у купівлі та продажу. Курс євро знизився на 27 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,40 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,15, євро — 41,23−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,53−39,92 грн/євро.

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