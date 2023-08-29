Південна Корея в наступному році надасть Україні майже $400 мільйонів допомоги

Південна Корея в наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 520 млрд вон ($394 млн). Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з фінансовим звітом Південної Кореї, Сеул у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме $98 млн на відновлення та $196 млн на гуманітарну допомогу.

Також, $98 млн південнокорейський уряд надасть через міжнародні організації.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Південна Корея цьогоріч збільшить допомогу Україні до $150 млн.

15 липня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув в Україну з неоголошеним візитом. Він відвідав Бучу, Ірпінь, а також ушанував пам'ять українських військовослужбовців, які загинули на війні.