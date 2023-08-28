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28 серпня 2023, 17:02 Читать на русском

Материнська компанія OnlyFans інвестувала майже $20 мільйонів в Ethereum

Материнська компанія платформи OnlyFans — Fenix International — у період із 2021 до 2022 року інвестувала $19,9 млн в Ethereum. Про це йдеться у фінансовому звіті, поданому до британського корпоративного реєстру 24 серпня.

Материнська компанія платформи OnlyFans — Fenix International — у період із 2021 до 2022 року інвестувала $19,9 млн в Ethereum.
Фото: pixabay.com

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Через зниження цін на криптовалюти, до кінця листопада 2022 року, загальна вартість придбаних монет скоротилася на $8,5 млн. Станом на 30 листопада, коли Ethereum подешевшав до $1 295, на балансі компанії зберігалося близько $11,4 млн.

Наразі вартість Ethereum становить близько $1 650. За даними CoinMarketCap, у середині квітня цього року ціна другої за капіталізацією криптовалюти досягала $2 120. При цьому в середині листопада 2021 року Ethereum коштував $4 635.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що річний дохід OnlyFans підскочив до більш ніж $500 мільйонів. За рік користувачі витратили понад $5,5 млрд на платформі OnlyFans, що на $0,7 млрд більше ніж у 2021 році ($4,8 млрд). Прибуток до оподаткування сягнув $525 млн порівняно з $432 млн минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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