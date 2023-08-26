Річний дохід OnlyFans підскочив до більш ніж $500 мільйонів

За даними материнської компанії Fenix International, річний дохід OnlyFans підскочив до більш ніж $0,5 млрд. При цьому власник контент-платформи OnlyFans Леонід Радвінський отримав $338 млн дивідендів. Про це повідомляє ВВС.

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У звітності, поданій до британського корпоративного реєстру Companies House, сказано, що за рік користувачі витратили понад $5,5 млрд на платформі OnlyFans, що на $0,7 млрд більше ніж у 2021 році ($4,8 млрд).

Прибуток до оподаткування сягнув $525 млн порівняно з $432 млн минулого року.

Кількість авторів контенту на OnlyFans підскочила на 47% до майже 3,2 млн, а кількість користувачів зросла на 27% до майже 239 млн.

Компанія також повідомила, що вперше більше половини її доходів припадає на послуги без підписки, такі як підказки та контент за запитом.

Компанія забирає п’яту частину платежів, зроблених на сайті, а близько 80% йде авторам контенту.

Кому належить OnlyFans

OnlyFans заснували батько та син Гай та Тім Стоклі у 2016 році. У 2018 році вони продали компанію українсько-американському підприємцю Леоніду Радвінському.

Радвінський народився в Одесі. Його сімʼя емігрувала до США, коли він ще був дитиною.

OnlyFans — не єдина компанія, якою володіє Радвінський. Він є засновником порно-сайту MyFreeCams, а також управляє венчурним фондом Leo.com, який інвестує в технологічні компанії.

За даними Forbes, загальні статки Радвінського оцінюються в $2 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні OnlyFans за першу половину 2023 року сплатив $928 200 «податку на Google».