В Нафтогазі розповіли, скільки газу на зиму накопичено у сховищах

Запаси в українських підземних сховищах газу на кінець серпня зросли до 14 мільярдів кубометрів. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

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«Уже фактично досягли цифри 14 млрд куб. м. Запланована мета в обсязі 14,7 млрд куб. м (до початку опалювального сезону, — ред.) буде виконана і навіть перевиконана», — сказав він.

Чернишов зазначив, що запланований обсяг газу передбачає можливість додаткових поставок газу генерації для вироблення електроенергії. При цьому Україна планує пройти опалювальний сезон без імпорту газу.

Україна має у своєму розпорядженні 12 ПСГ загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м.

До осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр. планувалось накопичити 14,7 млрд куб. м.

Чернишов також нагадав, що Нафтогаз продовжив дію тарифного плану для населення у розмірі 7,96 грн за кубометр ще на рік — до 1 травня 2024 року.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію спеціального зобов'язання, в межах якого «Нафтогаз» продовжуватиме реалізовувати природний газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7,4 тис. грн/куб. м до 15 квітня 2024 року, що дозволить залишити незмінними тарифи на тепло для населення у новому опалювальному сезоні.