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27 серпня 2023, 12:12 Читать на русском

Фінкомітет ВР готує законопроєкт про оподаткування надприбутків банків. Що відомо

Фінансовий комітет Верховної Ради готує законопроєкт про додаткове тимчасове оподаткування для банків, яке, ймовірно, запрацює вже з 2024 року. Про це пише Forbes.

Фінансовий комітет Верховної Ради готує законопроєкт про додаткове тимчасове оподаткування для банків, яке, ймовірно, запрацює вже з 2024 року.
Фото:aspi.com.ua

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Деталі

Остаточна концепція ще не визначена, однак парламентарі розглядають два базових варіанти — з додатковим податком на усі чисті процентні доходи банків або з оподаткуванням надприбутків. Ефект для держбюджету — 10 млрд грн на рік, розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Основна мотивація — додаткове фінансування видатків на оборону, констатує Гетманцев. Відповідний законопроєкт вже готовий, його внесуть у Раду після консультацій з іншими стейкхолдерами — від Мінфіну та НБУ до профільних асоціацій та Офісу президента, каже він.

Розглядаються два можливі підходи. Перший — оподаткування всіх чистих процентних доходів, отриманих в році, з якого почне діяти норма за відносно невеликою чи середньою ставкою. «Наприклад, в Іспанії це 4,8%», — каже Гетманцев.

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Щоправда, в цій країні оподатковуються і чисті комісійні доходи банків. «Але це не наша історія: банки за цим показником поки не вийшли на довоєнний рівень», — уточнює нардеп. В Іспанії також діє норма, що надприбуток для цілей оподаткування має перевищувати певну межу.

Другий — оподаткування різниці між чистими процентними доходами у звітному році та середнім значенням за останні три-чотири роки. У такому концепті ставка має бути високою, каже Гетманцев. Наприклад, у Литві за ставкою 60% оподатковується 50% різниці між чистим процентним доходом у базовому році і його середнім значенням за попередні чотири роки, пояснює він.

Гетманцев вважає оптимальнішим іспанський варіант. «На мою думку, податок має бути запроваджений з 1 січня 2024-го на два роки», — каже голова комітету. Попередня оцінка додаткових надходжень до бюджету — 10 млрд грн на рік.

В уряді готові обговорювати цю ідею. «Треба рахувати. Це питання ціни та наслідків, тож варто бути обережними», — зазначив співрозмовник в Кабміні, який попросив не згадувати його імені та назви міністерства у цій статті через сенситивність теми.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+11
Андрій М***к
Андрій М***к
27 серпня 2023, 12:57
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Треба стригти гусей. а як не будеш показувати прибутки, заберемо ліцензію, або роздерибаним через тимчасову адмінісрацію.
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