Курс валют на 28 серпня: долар та євро дешевшають

У понеділок, 28 серпня, на готівковому ринку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у купівлі та продажу. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,87−38,60 грн. Євро купують за 41,15 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,35−38,45, євро — 41,60−41,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,55−39,95 грн/євро.

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