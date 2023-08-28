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28 серпня 2023, 11:01 Читать на русском

Укрпошта випускає марку «Вічна Памʼять» (фото)

Укрпошта оголосила випуск марки «Вічна Памʼять», що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті Захисників України. Про це повідомляє голова Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта оголосила випуск марки «Вічна Памʼять», що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті Захисників України.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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«Дата, започаткована у 2019 році, сьогодні набула ще глибшого змісту. Тепер ми вшановуємо памʼять героїв, які щодня виборюють свободу для всієї України та наше право на існування, як нації» — зазначив він.

Де придбати

Cпецпогашення по всій країні відбудуться завтра. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра — придбати у відділеннях Укрпошти.

«Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі — діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки — ми зробимо саме це. Тому 3 гривні з кожного випуску знову підуть на добро», — додав гендиректор Укрпошти.

Як ескіз до поштової марки, приуроченої до Дня пам’яті, використано роботу заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.).

Характеристики

  • Художник — Олег Шупляк
  • Тираж марки — 500 000
  • Номінальна вартість — U+3,00
  • Дата випуску (рік) — 29.08.2023
  • Номер за каталогом Укрпошти — 2052
  • Розмір аркуша, мм — 140×105
  • Розмір марки, мм — 40×40
  • Кількість марок в аркуші — 5

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта 24 серпня з нагоди Дня Незалежності офіційно ввела в обіг поштову марку «Україна-мати».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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