Укрпошта оголосила випуск марки «Вічна Памʼять», що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті Захисників України. Про це повідомляє голова Укрпошти Ігор Смілянський.
Укрпошта випускає марку «Вічна Памʼять» (фото)
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«Дата, започаткована у 2019 році, сьогодні набула ще глибшого змісту. Тепер ми вшановуємо памʼять героїв, які щодня виборюють свободу для всієї України та наше право на існування, як нації» — зазначив він.
Де придбати
Cпецпогашення по всій країні відбудуться завтра. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра — придбати у відділеннях Укрпошти.
«Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі — діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки — ми зробимо саме це. Тому 3 гривні з кожного випуску знову підуть на добро», — додав гендиректор Укрпошти.
Як ескіз до поштової марки, приуроченої до Дня пам’яті, використано роботу заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.).
Характеристики
- Художник — Олег Шупляк
- Тираж марки — 500 000
- Номінальна вартість — U+3,00
- Дата випуску (рік) — 29.08.2023
- Номер за каталогом Укрпошти — 2052
- Розмір аркуша, мм — 140×105
- Розмір марки, мм — 40×40
- Кількість марок в аркуші — 5
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Укрпошта 24 серпня з нагоди Дня Незалежності офіційно ввела в обіг поштову марку «Україна-мати».
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