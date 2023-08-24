Укрпошта до Дня Незалежності випустила марку «Україна-мати» (фото)

Укрпошта 24 серпня з нагоди Дня Незалежності офіційно ввела в обіг поштову марку «Україна-мати». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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На новій поштовій марці в інтерпретації української художниці Зінаїди Кубар зображено монумент «Батьківщини-матері», прикрашений традиційним червоним намистом.

Тираж поштових марок становить 600 тис. екземплярів. Номінал — U (12 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.

Вартість маркового аркуша — 72 грн. Випущено й конверт «Перший день», немаркований художній конверт, художні листівки, а також набір магнітів «Україна-мати».

Відсьогодні поштовий набір можна придбати у відділеннях «Укрпошти» по всій країні, в офіційному інтернет-магазині та на маркетплейсах eBay і Amazon.