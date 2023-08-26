ФРС готова й надалі підвищувати ставку — Пауелл

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив у п'ятницю, 25 серпня, що центральний банк готовий до подальшого підвищення ключової ставки і продовжить боротьбу за повернення інфляції до цільового рівня 2%. Про це повідомляє Yahoo.

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Виступаючи на економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі, Пауелл повторив, що ФРС віддана боротьбі з інфляцією, яка в липні досягла 4,3% у річному обчисленні.

«На торішньому симпозіумі в Джексон-Хоулі я виступив із коротким і прямим посланням. Суть моїх виступів цього року така сама: завдання ФРС — знизити інфляцію до нашої мети 2%, і ми це зробимо», — сказав Пауелл.

Він заявив, що хоча інфляція знизилася зі свого піку, що є довгоочікуваною подією, вона залишається занадто високою.

«Ми готові підвищувати ставку і далі, якщо це буде необхідно, і утримувати політику на обмежувальному рівні доти, доки ми не будемо впевнені, що інфляція стійко рухається вниз до нашого цільового рівня», — сказав голова ФРС.

Варто зазначити, що базова інфляція (PCE) досягла 4,3% у липні після показника 4,1% у червні. Дані за липень щодо PCE будуть офіційно опубліковані 31 серпня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що наприкінці липня ФРС збільшила ключову ставку на 25 базисних пунктів — до діапазону 5,25−5,5%. Ставка збільшилася в 11 раз з початку 2022 року і досягла найвищого рівня за 22 роки.