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11 серпня 2023, 14:05 Читать на русском

«Податок на Google»: OnlyFans у 2023 році сплатив майже $1 мільйон — Гетманцев

Сервіс з дорослим контентом OnlyFans за першу половину 2023 року сплатив $928 200 «податку на Google». Про це написав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Сервіс з дорослим контентом OnlyFans за першу половину 2023 року сплатив $928 200 «податку на Google».
Фото: money.krisgerm.com

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Варто зазначити, що попри сплату OnlyFans майже $1 млн податку в український бюджет, в українському законодавстві й досі закріплена кримінальна відповідальність за публікацію та розповсюдження власного еротичного контенту.

«У нас досі криміналізована порнографія. Шизофренія якась… Даємо додатковий заробіток кришевателям з поліції та СБУ?», — прокоментував перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Загалом за результатами декларування за другий квартал 2023 року особами платниками-нерезидентами податку задекларовано 13,0 млн євро та $39,4 млн або 1,9 млрд гривень, що на рівні першого кварталу 2023 року.

За словами Гетманцева, станом на 1 серпня зареєстровано 94 платників податку.

Найбільші суми за результатами другого кварталу були сплачені такими компаніями: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.

У 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.

Нагадаємо

У кінці червня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів, згідно з яким іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні.

Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України. Це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ.

Так, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 14:17
#
Так ведь заплатили налог не модельки, а посетители сайта. Или выплаты от OF тоже каким-то образом подлежат этому налогу?
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0
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 14:17
#
А так конечно давно пора легализовать, скоро единственной статьей экспорта будет
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