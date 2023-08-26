Національний банк протягом тижня, з 21 по 25 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $1,04 млн і продав $590,15 млн. Чистий продаж валюти становив $589,11 проти $405,75 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
НБУ значно збільшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $183,36 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $195,22 млн;
- продав $16 207,64 млн.
Чистий продаж валюти становив $16 012,42 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
А если как ты и сказал перемога, то с твоих ОВГЗ потянут %% на инфляцию, на девальвацию и прочее. Короче обворуют как 2008 / 2014 / 2022