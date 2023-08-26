НБУ значно збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 21 по 25 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $1,04 млн і продав $590,15 млн. Чистий продаж валюти становив $589,11 проти $405,75 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.