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25 серпня 2023, 16:16 Читать на русском

МВФ вивчає правки до закону про повернення податків

Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№ 8401), на відповідність структурному маяку. Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян в коментарі Укрінформу.

Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№ 8401), на відповідність структурному маяку.
Фото: slovoidilo.ua

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«Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні», — зазначив Степанян.

Раніше стало відомо, перед голосуванням за прийняття законопроєкту № 8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Після чого перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що у МВФ не зараховують виконання «податкового» структурного маяка, оскільки в частині податкових перевірок законопроєкт був змінений без погодження з МВФ.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Закон набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.

Закон передбачає з 1 серпня скасування єдиного податку у 2% та частково — мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
zevs1
zevs1
25 серпня 2023, 17:23
#
Зачем было вообще нашим чинушам лезть в долг к МВФ когда весь мир помогает Украине, тогда и не надо было протягивать за уши этот закон 8401.
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Kaleso
Kaleso
25 серпня 2023, 17:45
#
Нам та допомога тоже в долги думаєш так просто дають))))
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0
zevs1
zevs1
25 серпня 2023, 18:26
#
Kaleso
Лучше бы МВФ не давали в долг нашим продажным чинушам, может быть своей головой быстрее начали думать, хотя и это вряд-ли.
Можно восстановить статус кво отказаться от данного кредита МВФ и отозвать 8401, единственные кто будет против это Гетманцев, Железняк и Марченко
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+15
kadaad1988
kadaad1988
25 серпня 2023, 17:49
#
Так у власти слуги олигархата, вот и вносят такие правки, чему тут удивлятся. После прихода к власти «патриотов» парашенка почти все законы стали принимать в угоду олигархата, а зеленые все законы принимают для олигархата.
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0
Vong
Vong
25 серпня 2023, 17:55
#
А МВФ кто?)) Чем дольше мы на игле, тем им выгоднее. Им плевать на наше благополучие, их задача нас высушить до остатка.
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