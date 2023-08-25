МВФ вивчає правки до закону про повернення податків

Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№ 8401), на відповідність структурному маяку. Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян в коментарі Укрінформу.

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«Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні», — зазначив Степанян.

Раніше стало відомо, перед голосуванням за прийняття законопроєкту № 8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Після чого перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що у МВФ не зараховують виконання «податкового» структурного маяка, оскільки в частині податкових перевірок законопроєкт був змінений без погодження з МВФ.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Закон набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.

Закон передбачає з 1 серпня скасування єдиного податку у 2% та частково — мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).