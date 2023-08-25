Heineken продав свій бізнес в росії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 серпня 2023, 13:31 Читать на русском

Heineken продав свій бізнес в росії

Отримавши всі необхідні схвалення, нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у росії. Покупцем став виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції — група «Арнест». Про це повідомляє російський Forbes.

Отримавши всі необхідні схвалення, нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у росії.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціна купівлі 100% акцій «Heineken Росія» (ТОВ «Об'єднані пивоварні Хейнекен») склала 1 євро. Також угода зобов'язує покупця погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.

У Heineken визнали, що угода спричинить очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 млн євро. Права зворотного викупу за підписаною угодою не передбачено.

Майбутня продукція не матиме логотип чи назву Heineken. Юридичний процес зі зміни назви може тривати кілька місяців.

У рамках угоди новому власнику перейдуть всі активи Heineken, що залишилися у рф, включаючи сім пивоварних заводів. На них протягом пів року буде припинено виробництво пива під брендом Amstel (бренд було виведено з Росії у 2022 році). При цьому покупець на три роки збереже ліцензії для низки регіональних брендів, які необхідні для безперервності бізнесу та схвалення угоди.

У прес-службі Heineken зазначили, що компанія не буде надавати підтримку цим брендам і отримувати будь-які доходи, роялті чи дивіденди з росії.

Працівники пивоварень, які перейшли новому власнику, не втратять робочих місць

Група «Арнест» — є найбільшим виробником парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці. За даними СПАРК, виторг компанії у 2022 році склав 11,17 млрд рублів, чистий прибуток становив 259,38 млн рублів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2023 року у Heineken заявили, що компанія знайшла покупця на свій бізнес у росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами