Heineken продав свій бізнес в росії

Отримавши всі необхідні схвалення, нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у росії. Покупцем став виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції — група «Арнест». Про це повідомляє російський Forbes.

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Ціна купівлі 100% акцій «Heineken Росія» (ТОВ «Об'єднані пивоварні Хейнекен») склала 1 євро. Також угода зобов'язує покупця погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.

У Heineken визнали, що угода спричинить очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 млн євро. Права зворотного викупу за підписаною угодою не передбачено.

Майбутня продукція не матиме логотип чи назву Heineken. Юридичний процес зі зміни назви може тривати кілька місяців.

У рамках угоди новому власнику перейдуть всі активи Heineken, що залишилися у рф, включаючи сім пивоварних заводів. На них протягом пів року буде припинено виробництво пива під брендом Amstel (бренд було виведено з Росії у 2022 році). При цьому покупець на три роки збереже ліцензії для низки регіональних брендів, які необхідні для безперервності бізнесу та схвалення угоди.

У прес-службі Heineken зазначили, що компанія не буде надавати підтримку цим брендам і отримувати будь-які доходи, роялті чи дивіденди з росії.

Працівники пивоварень, які перейшли новому власнику, не втратять робочих місць

Група «Арнест» — є найбільшим виробником парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці. За даними СПАРК, виторг компанії у 2022 році склав 11,17 млрд рублів, чистий прибуток становив 259,38 млн рублів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2023 року у Heineken заявили, що компанія знайшла покупця на свій бізнес у росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.