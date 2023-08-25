Курс валют на 25 серпня: на готівковому ринку євро подешевшало на 13 копійок

У п'ятницю, 25 серпня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 1 копійку. Курс євро знизився на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,95−38,70 грн. Євро купують за 41,27 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,60, євро — 41,77−42,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,42−39,81 грн/євро.

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