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25 серпня 2023, 11:35 Читать на русском

Norwegian Air планує виплатити дивіденди на тлі успішного кварталу

Norwegian Air повідомила, що розглядає варіант швидкого переходу до нарахування дивідендних виплат власникам своїх цінних паперів. Компанія задумалася про такий крок після фіксації суттєвого зростання операційного прибутку за підсумками другого фінансового кварталу. Зростання цього показника зумовлене значним збільшенням попиту на авіаційні перевезення у європейському регіоні, зазначають експерти LBLV.

Norwegian Air повідомила, що розглядає варіант швидкого переходу до нарахування дивідендних виплат власникам своїх цінних паперів.

За минулий звітний період компанія отримала 1,57 мільярда крон прибутку (до відсоткових та податкових виплат, а також відрахувань на знос, амортизацію й оренду). За цей же період рік тому вона зафіксувала показник на рівні 93 мільйонів крон.

За словами гендиректора Norwegian Air, літо 2023 стане для компанії одним із найбільш успішних за весь час її роботи. Він наголосив, що задоволений збереженням значної кількості передзамовлень, що підтримується відновленням інтенсивності ділових перельотів, а також планами щодо відпочинку протягом осені.

Фірма, яка пройшла фінансову реструктуризацію в період глобальної коронавірусної епідемії, 23 серпня повідомила, що має намір погасити частину заборгованості, оскільки її керівництво розраховує, що зможе створити умови для розподілу дивідендних виплат. Компанія також наголосила, що використовує опціон для погашення бондів на 750 мільйонів крон. При цьому можлива дата початку виплати її дивідендів наразі невідома.

У липні Norwegian Air повідомила про свою згоду на викуп приватного авіаперевізника Wideroe за 1,13 мільярда крон. Наразі цю угоду розглядає регулятор Норвегії, який займається питаннями конкурентної боротьби, уточнює LBLV.

У другому кварталі 2023 року чистий прибуток фірми скоротився до 538 мільйонів крон, що еквівалентно $50,9 мільйона. Рік тому за той же час вона отримала прибуток у 1,25 мільярда крон.

Дмитро Єршов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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