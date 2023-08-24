Курс валют на 24 серпня: на готівковому ринку долар зріс ще на 10 копійок, євро — на 9 копійок

У четвер, 24 серпня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та зріс на 10 копійок у продажу. Євро додало 9 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці додав 5 копійок, а у продажу 2 копійки. Курс євро у купівлі не змінився, а у продажу подешевшав на 6 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,70 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,62, євро — 41,80−42,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,70−40,09 грн/євро.

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