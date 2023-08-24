росія хоче обмінятися із Заходом замороженими активами

росія пропонує країнам Заходу обміняти заблоковані активи їхніх інвесторів у країні на деякі російські активи, заморожені Заходом після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну. Про це пише Financial Times .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Згідно з пропозицією, москва надасть зацікавленим західним інвесторам можливість придбати активи російських компаній, які були знерухомлені в Європі, використовуючи власні кошти, що зберігаються на закритих рахунках у росії, які не можуть бути використані за межами країни.

При цьому, західні чиновники повідомили Financial Times, що вони не знають про цю пропозицію і жодних переговорів щодо потенційного обміну активами не ведеться.

Видання пише, що в планах рф розблокувати 100 мільярдів рублів (1,1 мільярда доларів), які переважно належать роздрібним інвесторам, із загальної суми 1,5 трильйона рублів холдингів, що належать росії на заході.

Читайте: Російські авіакомпанії імпортували запчастин на $1,2 мільярда в обхід санкцій — Reuters

Пропозиція москви компенсувала б роздрібним інвесторам їхні інвестиції в західні цінні папери, які були заморожені під санкціями Заходу та застрягли в розрахункових установах. При цьому, росія ще не оприлюднила подробиць запропонованого обміну, але російська влада вже працює над проєктом указу.

Проте, будь-яка потенційна угода буде ускладнена юридичними труднощами та труднощами з дотриманням законодавства для західних інвесторів щодо розпорядження своїми активами в росії, за словами особи, ознайомленої з пропозицією.

Видання пише, що західні уряди навряд чи погодяться на будь-яку угоду, яка прирівнює російські активи, заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну, із західними активами, які перебувають у росії, конфіскацію яких вони вважають незаконною.

FT наголошує, що дана пропозиція надійшла від рф в той момент, коли західні уряди на чолі з групою країн G7 сперечаються про те, чи варто їм намагатися монетизувати заморожені активи росії для підтримки України.

Повідомляється, що майже 200 мільярдів євро російських активів були заморожені санкціями в Euroclear, найбільшій у світі розрахунковій компанії, 180 мільярдів з яких — це резерви російського центрального банку. Західні офіційні особи шукають способи законного зняття прибутків від цих активів і пропонують їх як фінансову допомогу Києву.