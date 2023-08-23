Російські авіакомпанії імпортували запчастин на $1,2 мільярда в обхід санкцій — Reuters

З травня 2022 року до кінця червня 2023 року до російських авіакомпаній надійшло авіазапчастин на суму щонайменше $1,2 млрд, коли діяли більшість торговельних і експортних обмежень США та ЄС. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані митниці.

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За даними агентства, ця сума включає лише поставки, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їхніх підрозділів з технічного обслуговування. Відтак загальна вартість імпорту західних авіазапчастин до Росії в обхід санкцій значно більша, адже їх також закуповують російські компанії-посередники.

Митні документи свідчать, що авіаційні деталі потрапляли до росії через посередників у Таджикистані, ОАЕ, Туреччині, Китаї і Киргизстані.

Йдеться як про основні запчастини, необхідні для підтримки льотної придатності літака, такі як пристрої виробництва американської корпорації Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, дисплеї, так і більш звичайні комплектуючі — кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для туалетів.

Попри санкції Заходу, спрямовані на те, щоб заборонити російським перевізникам закуповувати запчастини для своїх літаків Airbus і Boeing, «Уральські авіалінії» імпортували понад 20 пристроїв американського виробництва

В Northrop Grumman заявили, що не виявили жодних продажів або ремонтних послуг, які компанія надає російським організаціям.

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Голова московського авіаційного аналітичного центру «АвиаПорт» Олег Пантєлєєв зазначає, що російські авіакомпанії «вирішили проблему» роботи під західними санкціями.

«Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити… Через два-три місяці були знайдені нові канали постачання, а через шість-дев'ять місяців з'явилося досить багато альтернатив, що дозволило знизити ціни та терміни доставки», — заявив він.

Завдяки каналам постачання запчастин в обхід санкцій росії вдалося зберегти свій повітряний флот. Станом на 1 травня цього року російські перевізники мали 541 літак західного виробництва, який перебував на службі або на техобслуговуванні, свідчать дані швейцарського провайдера авіаційної розвідки ch-aviation.

Це приблизно відповідає їх кількості до початку повномасштабної війни, враховуючи, що 75 орендованих літаків російські авіакомпанії повернули іноземним власникам.

Без західних літаків російським авіакомпаніям довелося б суттєво скоротити перевезення, оскільки вони мають лише близько 150 пасажирських літаків російського виробництва.