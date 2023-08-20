Країни-партнери надали допомоги на 136 мільйонів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

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Допомога країн-партнерів

Очільник МВС зазначив, що передане партнерами обладнання на суму 136 млн гривень допомогло евакуювати людей, відкачати воду із затоплених будинків, забезпечити людей питною водою та електропостачанням, ліквідувати наслідки російських ракетних ударів.

«У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню», — наголосив Клименко.

Загалом до ліквідації наслідків російського теракту щоденно залучалося понад дві тисячі осіб, три сотні одиниць техніки і більш як сотня плавзасобів.

«До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там проживало орієнтовно 875 тисяч населення. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 — отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб», — йдеться в повідомленні.

Крім того, з підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Регулярний підвіз води у постраждалі райони вдалося налагодити силами системи внутрішніх справ. До цього процесу залучалося 75 одиниць техніки.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів передбачив виплати українцям, які втратили врожай овочів через підрив росіянами Каховської ГЕС, у розмірі 3300 гривень за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.

На подолання наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС з державного бюджету спрямували 4,3 мільярда гривень.