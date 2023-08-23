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23 серпня 2023, 18:57 Читать на русском

Співзасновник Blockchain Capital втратив криптовалюту на $6,3 мільйона через підміну SIM-карти

Співзасновник і керуючий партнер криптофонду Blockchain Capital Барт Стівенс подав позов проти анонімного хакера, який викрав криптовалюту з його цифрових гаманців на $6,3 млн. Про це повідомляє Forbes.

Співзасновник і керуючий партнер криптофонду Blockchain Capital Барт Стівенс подав позов проти анонімного хакера, який викрав криптовалюту з його цифрових гаманців на $6,3 млн.
Фото: pixabay.com

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Згідно з матеріалами справи, хакер, якого ідентифікують лише як Джейн Доу, використовував доступну в інтернеті інформацію про Стівенса, щоб обійти перевірку безпеки оператора мобільного зв'язку та змінити паролі його облікових записів.

Потім зловмисник переніс мобільний номер жертви на SIM-карту нового телефону. Це дозволило йому скинути паролі та пройти двофакторну аутентифікацію на кількох криптовалютних гаманцях Стівенса.

Хакер також намагався вкрасти біткоїни та ефіріум на суму $14 млн із «холодного гаманця», що належить Стівенсу, але його заблокував співробітник Blockchain Capital, який отримав повідомлення про транзакцію.

Мобільний оператор підтвердив факт SIM-свопінгу (підміна SIM-карти) на наступний день після кражі коштів. Близько половини вкрадених активів хакер перевів на криптовалютні міксери.

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SIM-свопінг

У 2022 році Федеральне бюро розслідувань попереджало, що підміна SIM-карти стає все більш поширеною практикою серед шахраїв. SIM-свопінг зокрема націлений на жертв, які володіють великою кількістю криптовалюти.

За оцінками ФБР, минулого року під час атак із підміною SIM-карт було вкрадено $72 млн, порівняно з $68 млн у 2021 році.

Джерело: Мінфін
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