Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) в інтерв'ю Bloomberg заявив, що криптовалютний ринок «має багато шахраїв і торгашів».
Глава SEC: Криптоіндустрію заполонили шахраї
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Попередження Генслера
Гері Генслер вважає, що інвестори, які починають працювати з криптоактивами, мають бути попереджені про відсутність захисту.
«Ви, як інвестори, не отримуєте повного, справедливого та правдивого розкриття інформації, а платформи та посередники роблять те, що ми ніколи не дозволили б і не подумали», — описав чиновник роботу бірж.
І додав, що криптобіржі «часто торгують проти самих інвесторів».
«У них є маркет-мейкери, які знаходяться на іншому боці ваших угод», — запевнив глава SEC.
Гері Генслер нещодавно заявив, що SEC витратить $2.4 млрд на боротьбу з криптокомпаніями.
Тим часом Blockchain Association закликала Генслера відмовитися від судових розглядів з криптокомпаніями.
Зараз SEC веде справи проти найбільших бірж Binance та Coinbase, а також компанії Ripple. Глава SEC у відповідь заявив, що продовжуватиме займатися цими справами.
Коментарі - 3
Вони там року так з 2017
Но, как говорил один «классик» — «Свободу нэ спыныты!» ©
Ви не встигли потрапити на МММ, а вони були далеко не піонери