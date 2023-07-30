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30 липня 2023, 14:08 Читать на русском

Глава SEC: Криптоіндустрію заполонили шахраї

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) в інтерв'ю Bloomberg заявив, що криптовалютний ринок «має багато шахраїв і торгашів».

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) в інтерв'ю Bloomberg заявив, що криптовалютний ринок «має багато шахраїв і торгашів».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПопередження ГенслераГері Генслер вважає, що інвестори, які починають працювати з криптоактивами, мають бути попереджені про відсутність захисту.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попередження Генслера

Гері Генслер вважає, що інвестори, які починають працювати з криптоактивами, мають бути попереджені про відсутність захисту.

«Ви, як інвестори, не отримуєте повного, справедливого та правдивого розкриття інформації, а платформи та посередники роблять те, що ми ніколи не дозволили б і не подумали», — описав чиновник роботу бірж.

І додав, що криптобіржі «часто торгують проти самих інвесторів».

«У них є маркет-мейкери, які знаходяться на іншому боці ваших угод», — запевнив глава SEC.

Гері Генслер нещодавно заявив, що SEC витратить $2.4 млрд на боротьбу з криптокомпаніями.

Тим часом Blockchain Association закликала Генслера відмовитися від судових розглядів з криптокомпаніями.

Зараз SEC веде справи проти найбільших бірж Binance та Coinbase, а також компанії Ripple. Глава SEC у відповідь заявив, що продовжуватиме займатися цими справами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
30 липня 2023, 15:02
#
Та невже 🤣


Вони там року так з 2017
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
30 липня 2023, 15:03
#
Как же хочется дядьке защитить фондовый рынок.

Но, как говорил один «классик» — «Свободу нэ спыныты!» ©
+
+15
Три літри
Три літри
30 липня 2023, 15:05
#
Свобода просрати свої гроші зʼявилась задовго до крипти.

Ви не встигли потрапити на МММ, а вони були далеко не піонери
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