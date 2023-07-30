Глава SEC: Криптоіндустрію заполонили шахраї

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) в інтерв'ю Bloomberg заявив, що криптовалютний ринок «має багато шахраїв і торгашів».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попередження Генслера

Гері Генслер вважає, що інвестори, які починають працювати з криптоактивами, мають бути попереджені про відсутність захисту.

«Ви, як інвестори, не отримуєте повного, справедливого та правдивого розкриття інформації, а платформи та посередники роблять те, що ми ніколи не дозволили б і не подумали», — описав чиновник роботу бірж.

І додав, що криптобіржі «часто торгують проти самих інвесторів».

«У них є маркет-мейкери, які знаходяться на іншому боці ваших угод», — запевнив глава SEC.

Гері Генслер нещодавно заявив, що SEC витратить $2.4 млрд на боротьбу з криптокомпаніями.

Тим часом Blockchain Association закликала Генслера відмовитися від судових розглядів з криптокомпаніями.

Зараз SEC веде справи проти найбільших бірж Binance та Coinbase, а також компанії Ripple. Глава SEC у відповідь заявив, що продовжуватиме займатися цими справами.