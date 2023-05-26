Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на 109 млн євро. Президент Саулі Нійністе ухвалив відповідну пропозицію уряду, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
Фінляндія направила Україні новий пакет військової допомоги на 109 мільйонів євро
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Що включатиме пакет допомоги
Пакет військової допомоги включатиме, серед іншого, зенітне озброєння й боєприпаси.
За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме нашу країну разом з міжнародними партнерами.
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«З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодних додаткових деталей щодо точного змісту, способу та часу доставки не розголошуються», — зазначається в повідомленні.
З початку повномасштабної війни Фінляндія надала Україні 16 пакетів військової допомоги. Загальна вартість усієї допомоги становить 1,1 млрд євро.
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