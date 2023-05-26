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26 травня 2023, 10:02 Читать на русском

Фінляндія направила Україні новий пакет військової допомоги на 109 мільйонів євро

Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на 109 млн євро. Президент Саулі Нійністе ухвалив відповідну пропозицію уряду, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на 109 млн євро.
Фото: pixabay.com

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Що включатиме пакет допомоги

Пакет військової допомоги включатиме, серед іншого, зенітне озброєння й боєприпаси.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме нашу країну разом з міжнародними партнерами.

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«З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодних додаткових деталей щодо точного змісту, способу та часу доставки не розголошуються», — зазначається в повідомленні.

З початку повномасштабної війни Фінляндія надала Україні 16 пакетів військової допомоги. Загальна вартість усієї допомоги становить 1,1 млрд євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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