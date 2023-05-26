Фінляндія направила Україні новий пакет військової допомоги на 109 мільйонів євро

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Що включатиме пакет допомоги

Пакет військової допомоги включатиме, серед іншого, зенітне озброєння й боєприпаси.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме нашу країну разом з міжнародними партнерами.

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«З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодних додаткових деталей щодо точного змісту, способу та часу доставки не розголошуються», — зазначається в повідомленні.

З початку повномасштабної війни Фінляндія надала Україні 16 пакетів військової допомоги. Загальна вартість усієї допомоги становить 1,1 млрд євро.