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22 серпня 2023, 13:58 Читать на русском

В Україні зафіксували новий літній максимум споживання електроенергії. Застосовувалась аварійна допомога

У понеділок, 21 серпня, 21 серпня, був зафіксований новий літній рекорд — вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 16 серпня на 1,3%. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У понеділок, 21 серпня, 21 серпня, був зафіксований новий літній рекорд — вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 16 серпня на 1,3%.
Фото: pixabay.com

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«Це дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії», — йдеться в повідомленні.

Укренерго було вимушене для покриття попиту з 18:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт·год.

«Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів», — зазначили енергетики.

Експорт/Імпорт

В Укренерго додали, що сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт.

Експорт відсутній.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
22 серпня 2023, 14:30
#
Відчуваю «ж-ю», що скоро почнуться відключення (
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