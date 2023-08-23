Венчурні інвестиції у Європі впали на 61%

Тисячі європейських стартапів борються за збирання коштів, багатьом з них довелося згорнути плани розширення, оскільки фінансування венчурного капіталу різко скоротилося через мляве економічне зростання та підвищення процентних ставок, пише Forbes із посиланням на The Wall Street Journal.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку

Підвищена прибутковість, яку зараз пропонують облігації та інші відносно безпечні інвестиції, відволікала багатьох європейських інвесторів від більш ризикованих і менш звичних класів активів, таких як стартапи.

Фінансування венчурного капіталу значно скоротилося й у США, але спад венчурного капіталу в Європі особливо глибокий.

За даними PitchBook Data, обсяг венчурних фондів, що інвестуються в Європу, впав на 61% у першій половині цього року порівняно з тим же періодом 2022-го, що гірше, ніж у США.

Читайте: Венчурні інвестори в Європі зацікавлені у технологіях штучного інтелекту — KPMG

Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і пʼять членів блоку намагаються заповнити дефіцит фінансування й раніше цього року пообіцяли виділити €3,75 млрд для фінансування європейських технологічних компаній.

Без легкого доступу до фінансування стартапи скорочують витрати та згортають свої плани зростання. GoStudent, австрійська компанія цифрової освіти, скоротила понад 10% своєї робочої сили й пішла з ринку США.

Glovo, іспанська компанія з доставки їжі, на початку цього року звільнила 250 осіб, близько 7% своєї робочої сили.

За даними платформи Otta, у Німеччині приблизно вдвічі менше списків вакансій у сфері технологій, ніж рік тому.

PitchBook інформує, що обсяг грошей, зібраних фондами, які продають свої активи в стартапах за допомогою IPO або іншими способами, такими як продаж приватним інвестиційним компаніям, цього року, за прогнозами, знизиться приблизно на 80%.