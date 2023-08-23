Венчурні інвестиції у Європі впали на 61%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 серпня 2023, 12:47 Читать на русском

Венчурні інвестиції у Європі впали на 61%

Тисячі європейських стартапів борються за збирання коштів, багатьом з них довелося згорнути плани розширення, оскільки фінансування венчурного капіталу різко скоротилося через мляве економічне зростання та підвищення процентних ставок, пише Forbes із посиланням на The Wall Street Journal.

Тисячі європейських стартапів борються за збирання коштів, багатьом з них довелося згорнути плани розширення, оскільки фінансування венчурного капіталу різко скоротилося через мляве економічне зростання та підвищення процентних ставок, пише Forbes із посиланням на The Wall Street Journal.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбувається на ринкуПідвищена прибутковість, яку зараз пропонують облігації та інші відносно безпечні інвестиції, відволікала багатьох європейських інвесторів від більш ризикованих і менш звичних класів активів, таких як стартапи.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку

Підвищена прибутковість, яку зараз пропонують облігації та інші відносно безпечні інвестиції, відволікала багатьох європейських інвесторів від більш ризикованих і менш звичних класів активів, таких як стартапи.

Фінансування венчурного капіталу значно скоротилося й у США, але спад венчурного капіталу в Європі особливо глибокий.

За даними PitchBook Data, обсяг венчурних фондів, що інвестуються в Європу, впав на 61% у першій половині цього року порівняно з тим же періодом 2022-го, що гірше, ніж у США.

Читайте: Венчурні інвестори в Європі зацікавлені у технологіях штучного інтелекту — KPMG

Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і пʼять членів блоку намагаються заповнити дефіцит фінансування й раніше цього року пообіцяли виділити €3,75 млрд для фінансування європейських технологічних компаній.

Без легкого доступу до фінансування стартапи скорочують витрати та згортають свої плани зростання. GoStudent, австрійська компанія цифрової освіти, скоротила понад 10% своєї робочої сили й пішла з ринку США.

Glovo, іспанська компанія з доставки їжі, на початку цього року звільнила 250 осіб, близько 7% своєї робочої сили.

За даними платформи Otta, у Німеччині приблизно вдвічі менше списків вакансій у сфері технологій, ніж рік тому.

PitchBook інформує, що обсяг грошей, зібраних фондами, які продають свої активи в стартапах за допомогою IPO або іншими способами, такими як продаж приватним інвестиційним компаніям, цього року, за прогнозами, знизиться приблизно на 80%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами