Венчурні інвестори в Європі зацікавлені у технологіях штучного інтелекту — KPMG

Технології штучного інтелекту та машинного навчання були ключовою сферою інвестицій в Європі протягом другого кварталу 2023 року — про це свідчать результати звіту Venture Pulseза другий квартал 2023 року в Європі.

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Що цікавить інвестора

Британська компанія Quantexa залучила $129 млн протягом кварталу, щоб отримати статус єдинорога — одного з небагатьох стартапів у регіоні, які досягли цього у другому кварталі.

У другому кварталі 2023 року Європейський Союз також прийняв Закон про штучний інтелект, який детально регулює використання штучного інтелекту в регіоні та вимагає перегляду генеративних систем штучного інтелекту, зокрема перед комерційним запуском. Закон також забороняє застосування біометричних ідентифікаційних систем в режимі реального часу.

Протягом кварталу Велика Британія також заявила про своє бажання стати батьківщиною правил безпеки щодо використання ШІ.

Енергетика та чисті технології залучають венчурні інвестиції у всій Європі

Оскільки війна на території України триває, альтернативна енергетика та чисті технології (cleantech) продовжували привертати увагу венчурних інвесторів у Європі, хоча розміри інвестицій були відносно скромними протягом другого кварталу 2023 року.

Інтерес до цієї сфери був різноманітним як географічно, так і на рівні продуктів і рішень: лідерами стали німецька 1Komma5, яка залучила $232,1 млн, німецька компанія з накопичення енергії Jolt Energy, яка залучила $165,1 млн, лондонська компанія атомних технологій Core Power, яка залучила $100 млн, австрійська cleantech-компанія Neoom, яка залучила $44,9 млн, ізраїльська фірма Adasky, яка займається термодатчиками для автономних електромобілів, залучила $30 млн, ірландська компанія SuperNode, що спеціалізується на передачі енергії з відновлюваних джерел, отримала $17,35 млн.

Інвестиції венчурного капіталу у Великій Британії знаходять нову норму

Інвестиції венчурного капіталу у Великій Британії зросли порівняно попереднім з кварталом, хоча й залишалися незначними порівняно з рекордними кварталами 2021 року та початку 2022 року. Цьому сприяли залучення $475 млн службою доставки Getir і $250 млн компанією Builder.ai., що розробляє мобільні додатки.

Враховуючи політичні та економічні потрясіння у Великій Британії та високі відсоткові ставки, які підвищують вимоги до продуктивності та змушують інвесторів переглядати розподіл своїх активів, більш помірний рівень інвестицій може стати новою нормою для Великої Британії, доки економіка не стабілізується.

Залучення венчурного капіталу значно сповільнилося у Великій Британії, а деякі фонди закрилися на значно нижчому рівні, ніж передбачалося спочатку.

Німеччина спостерігає стабільні інвестиції у другому кварталі 2023 року

Інвестиції венчурного капіталу в Німеччині залишилися відносно стабільними у другому кварталі 2023 року завдяки залученню $232 млн енергетичною компанією 1Komma5, $194 млн компанією GetYourGuide і $165,1 млн компанією Jolt Energy.

Рішення, орієнтовані на напрям ESG, продовжували залишатися досить привабливими для венчурних інвесторів у Німеччині, на додаток до ШІ та рішень, орієнтованих на продуктивність бізнесу. У другому кварталі 2023 року в Німеччині також відбулося незначне інвестиційне відродження у сфері охорони здоров’я та біотехнологій: медичною компанією Patient2 було залучено $109,8 млн, а компанією з розробки ліків Ariceum — $52 млн.

У скандинавських країнах зберігається поміркованість

Інвестиції венчурного капіталу в скандинавському регіоні протягом другого кварталу 2023 року залишалися невисокими порівняно з максимальними показниками у 2021 та 2022 роках, хоча відносно відповідали рівням, які спостерігалися до пандемії. Попри те, що обсяг венчурних інвестицій на ранніх стадіях відповідав попереднім рокам, характеристики інвесторів значно змінилися, а міжнародне інвестиційне фінансування є незначним. Інвестори більше зосереджені на компаніях, здатних продемонструвати ефективне зростання капіталу з альтернативними шляхами досягнення прибутковості.

Інвестиції в охорону здоров’я та біотехнології залишалися стабільними, тоді як технології альтернативної енергетики та електромобілів продовжували викликати великий інтерес.

Ринок венчурного капіталу в Австрії швидко розвивається

Хоча загальний обсяг венчурних інвестицій в Австрії залишається досить незначним порівняно з іншими європейськими юрисдикціями, венчурний ринок країни розвивається швидкими темпами — зі зростаючою кількістю стартапів у різних секторах, від криптовалют (BitPanda) та освітніх технологій (GoStudent) до proptech (PlanRadar). BitPanda став першим технологічним стартапом у країні, який отримав статус єдинорога. Активність фондів венчурного капіталу, що працюють на ринку, також зросла: регулярно з'являються нові фонди, здебільшого зосереджені на інвестиціях на ранніх стадіях.

Подібно до інших юрисдикцій, австрійський ринок венчурного капіталу зіткнувся з певним тиском у другому кварталі 2023 року, коли низка стартапів вирішила провести продовжені раунди замість нових раундів фінансування.

Тенденції, на які варто звернути увагу в третьому кварталі 2023 року

Хоча у європейських венчурних інвесторів все ще лишаються ресурси, вони, швидше за все, продовжуватимуть неохоче витрачати їх, враховуючи як поточні ринкові умови, так і занепокоєння щодо того, чи зможуть вони залучити нові кошти, оскільки менш схильні до ризику LP (limited partnerships) тепер мають більше можливостей для інвестування. Також очікується, що активність виходу з ринку залишатиметься обмеженою, а стартапи та їхні інвестори займуть вичікувальну позицію в надії на кращі умови та стабілізацію ринку.

Очікується, що весь спектр альтернативної енергетики та чистих технологій (cleantech) залишатиметься потужною сферою інвестицій у Європі, на додаток до ШІ, охорони здоров’я та біотехнологій. Протягом наступних кількох кварталів у фінтех-сфері в Європі може початися певна консолідація, оскільки компанії прагнуть досягти масштабів, необхідних для забезпечення прибутковості їхніх бізнес-моделей.