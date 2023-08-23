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23 серпня 2023, 11:44 Читать на русском

Кількість мікрокредитів зростає, але середня сума позики меншає

За пів року 2023 видано 3 884 875 мікрокредитів на суму 18,4 млрд грн. Для порівняння, за весь 2022 українці взяли в МФО мікропозик загалом на 23,9 млрд грн. Середня сума кредиту та темпи приросту кількість взятих мікрозаймів у другому кварталі дещо зменшилися у порівнянні до першого. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

За пів року 2023 видано 3 884 875 мікрокредитів на суму 18,4 млрд грн.

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Після занепаду галузі МФО у першій половині 2022, в середньому, цьогоріч на місяць українці беруть 650 тисяч мікропозик. Це майже у 1,5 рази більше, ніж у 2022, але все ще у 1,8 рази менше до відповідного періоду 2021: тоді на місяць, в середньому, видавалося 1,17 млн мікрокредитів.

Читайте: Рада може обмежити ставки за мікрокредитами на рівні 3880% річних

Проте кількість виданих кредитів щокварталу збільшується. Так, за ІІ квартал (квітень-червень) приріст склав 7%. У порівнянні з І кварталом поточного року, коли приріст складав 18%, темпи дещо вщухли.

Які суми беруть українці

Середня сума кредиту дещо зменшилася у другому кварталі: на 7% — з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння, торік у ІІ кварталі середня сума складала 3810 грн, а у ІІ кварталі 2021 — 4468 грн.

Заборгованість за мікрокредитами

Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 разів менше заборгованості на 01.07.2021, тоді вона складала 14.9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець І півріччя 2022 (11.4 млрд грн).

На відміну від 2022, заборгованість за кредитами продовжує зростати: +1,4% за квартал. Проте у порівнянні до початку поточного року, коли приріст за квартал сягнув 9,4%, зростання заборгованостей дещо знизилось.

Скільки МФО на ринку

Від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 на початок 2022 до 629 на липень поточного року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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