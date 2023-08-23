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23 серпня 2023, 11:24 Читать на русском

Вклади фізосіб у банках за липень зросли на 12 мільярдів

Станом на 1 серпня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 109,8 млрд грн, що на 12,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 липня та на 58,3 млрд грн більше, ніж було на 1 січня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 серпня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 109,8 млрд грн, що на 12,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 липня та на 58,3 млрд грн більше, ніж було на 1 січня 2023 року.
Фото: slovoidilo.ua

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З загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2023 року:

  • вклади у національній валюті — 714,0 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті — 395,8 млрд грн.

Частка ФОП

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2023 року становила 3,1%, а сума їхніх вкладів склала 136,4 млрд грн (12,3% від загальної суми вкладів).

Нагадаємо

З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т. ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня завершення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 000 грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 серпня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 серпня 2023, 11:47
#
До 1 сентября вклады ещё подрастут, особенно в валюте, а точнее, конвертационные депозиты.
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