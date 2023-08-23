Курс валют на 23 серпня: на готівковому ринку долар підскочив на 15 копійок, євро — на 25 копійок

У середу, 23 серпня, на готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 25 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці додав 9 копійок, а у продажу 10 копійок. Курс євро у купівлі та у продажу подорожчав на 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,50 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,20 грн.

За словами фінансового аналітика «Мінфіну» Олексія Козирева, тенденція до зростання котирувань на готівковому ринку до мети 39 гривень поки що зберігається.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,49−38,70, євро — 41,84−42,19 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,71−40,11 грн/євро.

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