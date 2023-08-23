Фонд гарантування продає активи банків-банкрутів на 3,3 мільярда

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Продаж активів

«Протягом поточного тижня (21 — 25 серпня 2023 року) заплановано продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 3 348,3 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 2 516,3 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 263,2 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 568,7 млн грн.

Нагадаємо

За січень-липень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,6 млрд грн, з яких у липні — 545,3 млн грн.