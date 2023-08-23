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23 серпня 2023, 9:15 Читать на русском

Путін заявив, що росія обігнала Німеччину і входить до п'ятірки найбільших економік світу

росія увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і обігнала Німеччину за паритетом купівельної спроможності, незважаючи на песимістичні прогнози. Про це під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів заявив глава рф Володимир Путін, повідомляють російські ЗМі.

росія увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і обігнала Німеччину за паритетом купівельної спроможності, незважаючи на песимістичні прогнози.
Фото: ostwest.tv

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«росія за підсумками 2022 року <…> увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і, за даними Світового банку, рф вийшла вперед, обігнала Федеративну Республіку Німеччина за паритетом купівельної спроможності, за обсягом економіки», — заявив Путін.

При цьому президент рф наголосив, що кілька місяців минулого року були вкрай важкими для підприємців і компаній, але вже з третього кварталу в росії відзначається зростання економіки.

Читайте: В росії закінчуються долари, економіка падає — Гетманцев

«Уже з третього кварталу в росії намітилося економічне зростання, і зараз його темпи досить стійкі», — підкреслив він.

Путін вказав на необхідність продовжувати реалізацію довгострокових планів до 2030 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+52
AlexZerg
AlexZerg
23 серпня 2023, 9:39
#
Мда…маразм деда крепчает. Теперь то в рф люди точно лучше заживут чем в Германии
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 серпня 2023, 10:41
#
Фидель Кастро, кажется в 75 году, говорил что уже по уровню жизни свободная Куба обогнала капиталистические США! Правда на Кубе это не все видели, а слушали по радио — с телевизорами было тяжко…
+
0
mphet26
mphet26
23 серпня 2023, 12:18
#
А Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу и слетала на Солнце
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