росія увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і обігнала Німеччину за паритетом купівельної спроможності, незважаючи на песимістичні прогнози. Про це під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів заявив глава рф Володимир Путін, повідомляють російські ЗМі.
Путін заявив, що росія обігнала Німеччину і входить до п'ятірки найбільших економік світу
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«росія за підсумками 2022 року <…> увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і, за даними Світового банку, рф вийшла вперед, обігнала Федеративну Республіку Німеччина за паритетом купівельної спроможності, за обсягом економіки», — заявив Путін.
При цьому президент рф наголосив, що кілька місяців минулого року були вкрай важкими для підприємців і компаній, але вже з третього кварталу в росії відзначається зростання економіки.
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«Уже з третього кварталу в росії намітилося економічне зростання, і зараз його темпи досить стійкі», — підкреслив він.
Путін вказав на необхідність продовжувати реалізацію довгострокових планів до 2030 року.
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