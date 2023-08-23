Путін заявив, що росія обігнала Німеччину і входить до п'ятірки найбільших економік світу

росія увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і обігнала Німеччину за паритетом купівельної спроможності, незважаючи на песимістичні прогнози. Про це під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів заявив глава рф Володимир Путін, повідомляють російські ЗМі.

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«росія за підсумками 2022 року <…> увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і, за даними Світового банку, рф вийшла вперед, обігнала Федеративну Республіку Німеччина за паритетом купівельної спроможності, за обсягом економіки», — заявив Путін.

При цьому президент рф наголосив, що кілька місяців минулого року були вкрай важкими для підприємців і компаній, але вже з третього кварталу в росії відзначається зростання економіки.

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«Уже з третього кварталу в росії намітилося економічне зростання, і зараз його темпи досить стійкі», — підкреслив він.

Путін вказав на необхідність продовжувати реалізацію довгострокових планів до 2030 року.