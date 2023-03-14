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14 березня 2023, 11:53 Читать на русском

В Росії закінчуються долари, економіка падає — Гетманцев

У Росії почали закінчуватися доларові заощадження і було зафіксовано перші дефіцитні показники. Про це написав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

У Росії почали закінчуватися доларові заощадження і було зафіксовано перші дефіцитні показники.
Фото: zn.ua

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Дефіцит доларів

За його словами, РФ вже почала відчувати дефіцит доларів і це показують дані місцевого Центробанку. У лютому експортери продали на біржі $7,8 млрд валютної виручки. При цьому в січні цей показник був на рівні $10 мільярдів, а в грудні минулого року — $15 мільярдів.

Надходження валюти до країни значно знизилося з початком повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року частка розрахунків була 87% від обсягів експорту, а в лютому 2023 року показник знизився до 48%.

Наразі очікується, що частка розрахунків у доларах та євро продовжить падати, оскільки всі валюти надходять за довоєнними контрактами, які вже наближаються до закінчення. Також майже половина угод наразі проводяться в китайських юанях і російських рублях, зазначив Гетманцев.

«За оцінкою ЦБ Росії, у січні-лютому профіцит торговельного балансу скоротився більш ніж утричі — до $15,3 млрд проти $43,5 млрд за перші 2 місяці 2022 року. В результаті, наприкінці лютого на валютному ринку виник тимчасовий доларовий дефіцит ліквідності», — пояснив далі Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міжнародні резерви Росії за тиждень із 3 по 10 лютого скоротилися на $12 млрд (2%) і склали $589 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+71
matroskin
matroskin
14 березня 2023, 12:17
#
Та Арестович розказував що війна в березні 22 закінчиться, а тутешній експерт-цитатник bonv, що курс рубля за 200/$ впаде як тільки санкції введуть.

+
+19
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
14 березня 2023, 12:23
#
Ага, каждый месяц экономика всё падает и падает, а бабки в бюджете не заканчиваются.
+
+15
Rubi0
Rubi0
14 березня 2023, 12:33
#
Ну интересно было бы еще аналитику посмотреть на сколько выросла торговля в нацвалютах с той же Индией и Китаем, что объясняет падение расчетов в долларе и евро. И Гетьманцев об этом прямо пишет «также почти половина соглашений сейчас производится в китайских юанях и российских рублях, отметил Гетманцев.» и вот тут скорее всего будет мега зрада…иначе не объяснить почему у них в 1.5 раза вырос профицит торгового баланса за 2022 по сравнению с 2021
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 13:00
#
Секретная информация, война идет.
Можно сказать, пока не засекретили, что дефицит гос. бюджета большой, уже перекрыл годовую норму.
А рупии и юани не очень то и нужны. Их еще перевести в доллары нужно, а это тоже потери.
+
0
matroskin
matroskin
14 березня 2023, 13:33
#
Думаю в этом (переводе в $) нет смысла, т.к. в связи с санкциями особо за них покупать нечего.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 14:36
#
А вся агентура за спасибо работать будет? Или за пачку чая? Может за идею?
+
0
matroskin
matroskin
14 березня 2023, 15:05
#
Я Вас умоляю, это в масштабах страны копейки, даже не копейки, а их тысячные.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 16:02
#
Что-то около 20 млрд. долл. только по бюджету.
+
0
matroskin
matroskin
14 березня 2023, 16:41
#
Не смешите.даже если предположить что у них 10 тыс агентов с з/п по 10000$, это миллиард в год. Хотя никто штатным сотрудникам ГРУ или ФСБ 10 платить не будет.
+
0
Rumatha
Rumatha
14 березня 2023, 13:30
#
И как они продают на бирже валютную выручку, если СФИВТ отключен? Чемоданами что ли?
+
0
Rubi0
Rubi0
14 березня 2023, 14:40
#
Так тот же «Газпромбанк» никто так и не отключил, бабло опять победило
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 14:44
#
СВИФТ это только скорость. Придут деньги на неделю позже, неудобно, но и не смертельно.
+
+15
energy1
energy1
14 березня 2023, 14:29
#
Дивіться наступну статтю «Росія накопичила $80 мільярдів в офшорах за рік санкцій» https://minfin.com.ua/ua/2023/03/14/102329263/ - і ви зрозумієте, що екоміка Росіє триматиметься на плаву ще довго.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 16:42
#
Это не твой зуб, он даже не мой, он ихний.
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