В Росії закінчуються долари, економіка падає — Гетманцев

У Росії почали закінчуватися доларові заощадження і було зафіксовано перші дефіцитні показники. Про це написав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

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Дефіцит доларів

За його словами, РФ вже почала відчувати дефіцит доларів і це показують дані місцевого Центробанку. У лютому експортери продали на біржі $7,8 млрд валютної виручки. При цьому в січні цей показник був на рівні $10 мільярдів, а в грудні минулого року — $15 мільярдів.

Надходження валюти до країни значно знизилося з початком повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року частка розрахунків була 87% від обсягів експорту, а в лютому 2023 року показник знизився до 48%.

Наразі очікується, що частка розрахунків у доларах та євро продовжить падати, оскільки всі валюти надходять за довоєнними контрактами, які вже наближаються до закінчення. Також майже половина угод наразі проводяться в китайських юанях і російських рублях, зазначив Гетманцев.

«За оцінкою ЦБ Росії, у січні-лютому профіцит торговельного балансу скоротився більш ніж утричі — до $15,3 млрд проти $43,5 млрд за перші 2 місяці 2022 року. В результаті, наприкінці лютого на валютному ринку виник тимчасовий доларовий дефіцит ліквідності», — пояснив далі Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міжнародні резерви Росії за тиждень із 3 по 10 лютого скоротилися на $12 млрд (2%) і склали $589 млрд.