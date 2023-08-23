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23 серпня 2023, 8:52 Читать на русском

Гетманцев розкритикував діяльність Нацкомісії з цінних паперів

Нинішньому складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) не вдалося забезпечити ні стійке функціонування фондового ринку, ні роботу самої комісії на належному рівні. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Нинішньому складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) не вдалося забезпечити ні стійке функціонування фондового ринку, ні роботу самої комісії на належному рівні.
Фото: epravda.com.ua

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Що не так з Нацкомісією

«Складається враження, що вони займаються виключно питанням функціонування двох бірж і захистом їхнього монопольного становища, а не розвитком інституції та фондового ринку. Це не лише моя оцінка — це оцінка і експертного середовища, це оцінка і ринку: на жаль, у нас немає дієвої, ефективної Національної комісії», — сказав він.

На думку Гетманцева, одна зі складових проблеми — кадрова: професіоналізм команди Нацкомісії має бути на вищому рівні. Як приклад він навів нездатність регулятора за три роки розробити всі необхідні нормативні акти до закону про ринок капіталів.

«Друга складова проблеми — це інститут, який необхідно будувати незалежно від персоналій. Тому що потужна Національна комісія з фондового ринку і потужний фондовий ринок є запорукою, наприклад, пенсійної реформи в країні, дешевих грошей для бізнесу», — зазначив також голова комітету.

Читайте: Гральний бізнес має доплатити 7 мільярдів гривень податків за минулий рік — Гетманцев

У зв'язку з цим він наголосив на важливості ухвалення законопроєкту № 5865 про посилення повноважень НКЦПФР, що дасть їй змогу приєднатися до IOSCO — міжнародної організації національних регуляторів, і висловив сподівання, що найближчим часом його ухвалять у цілому.

Коментуючи питання набагато нижчих порівняно з іншими незалежними регуляторами зарплат у Комісії, Гетманцев нагадав, що під час обговорення законопроєкту на комітеті до другого читання норму про підвищення зарплат було виключено, «тому що цього не можна робити у воєнний час і точно не можна робити авансом».

«Чому ми маємо платити втричі або вчетверо більше людям, які не здатні вже два роки розробити законопроєкт щодо легалізації криптовалют?» — сказав, зокрема, голова комітету.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 серпня 2023, 10:12
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> Що не так з Нацкомісією
Та все з нею не так. Це не державний орган, а зборище кумів, що підкилимно собі шось вирішують. І винуватий тут саме Гетьманцев.

А покритикувати РНБО за замороження активів кліентів ФФУ Гетьманцев не хоче?
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