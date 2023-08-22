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22 серпня 2023, 15:26 Читать на русском

Гральний бізнес має доплатити 7 мільярдів гривень податків за минулий рік — Гетманцев

Питання занижених податкових платежів грального бізнесу у 2022 році залишається відкритим, компанії мають доплатити до бюджету мільярди гривень. Про це заявив очільник Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

Питання занижених податкових платежів грального бізнесу у 2022 році залишається відкритим, компанії мають доплатити до бюджету мільярди гривень.
Фото: borgexpert.com

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Знижені податкові платежі

«Переважна більшість операторів вже працює „по-білому“ і сплачує непорівнянні з минулим роком податки до державного бюджету. Але ми повинні посилювати цей тиск і постійно моніторити їхню діяльність на предмет відповідності законодавству. І змусити сплатити їхні гроші за 2022 рік — це принципове питання», — сказав він.

Як уточнив голова Комітету, цього року очікуються платежі від грального бізнесу до бюджету на рівні близько 7 млрд грн і стільки ж має бути у 2022-му.

Гетманцев зазначив, що є суб'єкти ринку, які припинили діяльність та не сплатять податки, однак у такому разі, на його думку, щодо них мають працювати правоохоронні органи.

Читайте:Гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 мільярда

Він також повідомив, що ініціює внесення змін до закону про гральний бізнес, згідно з якими додатковою підставою для анулювання ліцензії є податковий борг платника, щоб компанія не змогла продовжувати роботу, не сплативши податків.

Нагадаємо

За перші шість місяців 2023 року до бюджету надійшло 2,94 млрд грн податку від діяльності грального бізнесу. Це у 14 разів більше, ніж за аналогічний період торік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ranet
Ranet
22 серпня 2023, 16:14
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А вы сыграйте с ним на этот долг 😅 В лото!
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