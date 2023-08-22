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22 серпня 2023, 18:06 Читать на русском

Закачування газу у сховища відбувається з випередженням графіка. Скільки вже підготували на зиму

Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка, в ПСГ закачано вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на один з об'єктів АТ «Укртрансгаз» у Львівській області.

Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка, в ПСГ закачано вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.
Фото: uprom.info

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Очільник Міненерго додав, що з наближенням зими навантаження на газовидобувні та газорозподільні підприємства буде зростати. Адже через ускладнення логістичних маршрутів збільшено використання газу для виробництва електроенергії.

Також Галущенко відзначив ефективну роботу всієї команди НАК «Нафтогаз України», зокрема «Укртрансгазу», одним з результатів якої стала сертифікація українських ПСГ за європейськими нормами. Це створило можливості для зберігання в Україні газу іноземних компаній.

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«Європейські компанії вже почали активно закачувати блакитне паливо в українські ПСГ, де зберігається вже близько 600 мільйонів кубів іноземного газу. А це важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки України та всього європейського континенту», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Moneta ..
Moneta ..
22 серпня 2023, 18:11
#
З 13 млрд україна ще недавно закінчувала опалювальний сезон.

а тепер це «випередження графіку»? як набридли ці дилетанти і балаболи.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 серпня 2023, 18:59
#
Не много истории о действиях банды порошенко -гройсмана —
1. …в мае 2016 года, государственный «Нафтогаз» презентовал Кабмину программу «20/20″ — проект увеличения добычи природного газа к 2020 г. с нынешних 14,5 млрд кубометров до 20 млрд. Официально заявленная цель — „не просто удерживать падение добычи, а нарастить ее объемы“ …
2. … течение 2015−2016 года и глава правительства, и руководители „Нафтогаза“ рассказывали, что повышение цены на газ обеспечит необходимые объемы добычи газа, прекратится популизм, прекратится коррупция…
3 …"Эта программа заведомо разрабатывалась для того, чтобы повысить цену на газ. Это чисто была такая пиар-кампания, пиар-акция. Но это и не удивительно, потому что и в „Нафтогазе“, и в „Укргазвыдобування“ в то время работали российские пиарщики»… — Бывший руководитель «Укргазвыдобування» Илья Рыбчич 4 … (13 февраля, 2019) Госкомпания «Укргазвыдобування» (УГВ), подконтрольное НАК «Нафтогаз Украины», провалило план по росту до 2020 года добычи газа до 20,1 млрд куб. м. Об этом заявил премьер-министр Украины в ладимир гройсман в ходе заседания правительства…
5. …Постановлением от 18 ноября 2020 года № 1128 Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу для выяснения причин провала Концепции развития газодобывающей отрасли Украины… Про уголек рассказать? Или про ахметовский «донской антрацит»?
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0
Ustas1977
Ustas1977
22 серпня 2023, 19:15
#
Остро не хватает таких профессионалов, как вы.
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0
Someonesdd
Someonesdd
22 серпня 2023, 19:20
#
Только забыли упомянуть что этот газ Украине не принадлежит.
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