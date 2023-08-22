Закачування газу у сховища відбувається з випередженням графіка. Скільки вже підготували на зиму

Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка, в ПСГ закачано вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на один з об'єктів АТ «Укртрансгаз» у Львівській області.

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Очільник Міненерго додав, що з наближенням зими навантаження на газовидобувні та газорозподільні підприємства буде зростати. Адже через ускладнення логістичних маршрутів збільшено використання газу для виробництва електроенергії.

Також Галущенко відзначив ефективну роботу всієї команди НАК «Нафтогаз України», зокрема «Укртрансгазу», одним з результатів якої стала сертифікація українських ПСГ за європейськими нормами. Це створило можливості для зберігання в Україні газу іноземних компаній.

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«Європейські компанії вже почали активно закачувати блакитне паливо в українські ПСГ, де зберігається вже близько 600 мільйонів кубів іноземного газу. А це важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки України та всього європейського континенту», — йдеться в повідомленні.