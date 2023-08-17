Газосховища ЄС заповнені майже на 90% — представник Єврокомісії

Євросоюз наблизився до своєї мети заповнити сховища газу в державах ЄС на 90% до 1 листопада. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Стефан де Кеерсмакер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Сьогодні ми вже досягли 89,89%», — сказав він, відповідаючи на запитання на брифінгу в Брюсселі в четвер.

За його словами, для ЄК важливо виконати це зобов'язання за рівнем заповнення сховищ, і вона на вірному шляху.

Нагадаємо

Цільовий показник для країн ЄС становить 90% до 1 листопада. Деякі держави вже перевищили цей рівень, зокрема Іспанія та Нідерланди.

Раніше «Мінфін» писав, що до початку опалювального сезону третину доступних запасів газу у підземних сховищах України — орієнтовно 3,5 млрд кубометрів із 10 млрд — забезпечать іноземні трейдери. Для них це ризик, але одночасно можливість гарно заробити.