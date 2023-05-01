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1 травня 2023, 10:49 Читать на русском

Виробник чіпів Arm подав документи на IPO у США

Британський виробник чіпів Arm Ltd, який належить японській SoftBank Group, подав документи на первинне публічне розміщення акцій на фондовій біржі США, що може стати найбільшим IPO цього року, пише Reuters із посиланням на заяву Arm.

Британський виробник чіпів Arm Ltd, який належить японській SoftBank Group, подав документи на первинне публічне розміщення акцій на фондовій біржі США, що може стати найбільшим IPO цього року, пише Reuters із посиланням на заяву Arm.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПідготовка до IPOArm планує розмістити акції на біржі Nasdaq до кінця цього року.
Фото: ukrinform.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підготовка до IPO

Arm планує розмістити акції на біржі Nasdaq до кінця цього року. Компанія розраховує залучити за допомогою IPO від $8 млрд до $10 млрд, пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.

У заяві Arm говориться, що розмір та ціновий діапазон пропозиції будуть визначені пізніше. У SoftBank та Arm відмовилися від коментарів.

SoftBank збирається виставити Arm на IPO з того часу, як минулого року через протидію регуляторів США та Європи зірвалася покупка виробника чіпів американською компанією Nvidia за $40 млрд.

У березні SoftBank вже заявляв про намір розпочати торги акціями Arm на фондовій біржі США, незважаючи на волатильність ринку та економічну нестабільність, зазначає R euters.

Читайте: Обсяг глобальних IPO впав до мінімального показника з 2019 року

Нагадаємо

За даними Dealogic, з початку року на IPO у США (за винятком лістингів SPAC, компаній спеціального призначення без активів) вдалося залучити лише $2,35 млрд, це на 22% менше, ніж роком раніше.

Однак зараз ринок IPO починає відтавати, зазначає Reuters. Агентство вказує на плани Johnson & Johnson Inc наступного тижня провести первинне публічне розміщення свого підрозділу в галузі споживчої охорони здоров'я Kenvue, компанія розраховує залучити на IPO близько $3,5 млрд.

Компанії з початку 2023 року залучили в ході первинних розміщень акцій (IPO) у всьому світі $19,7 млрд — це мінімальний показник із 2019 року, зазначав Bloomberg у березні. За даними агентства, яке посилається на власні підрахунки, обсяг глобальних IPO знизився, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 70%.

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Джерело: Мінфін
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