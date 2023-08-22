Кількість резидентів Дія.City стабільно зростає на 80 компаній у квартал — UCloud

Попри усі виклики повномасштабного вторгнення до Дія.City щокварталу приєднуються по понад 80 IT-компаній. Це показують прорахунки, проведені спеціалістами хмарного оператора UCloud, який нещодавно долучився до програми.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До податкової та правової системи приєднується як великий і малий український бізнес, стартапи, так і світові гіганти ІТ-індустрії. Наразі кількість резидентів подолала відмітку у 600 компаній.

«У спеціальній системі оподаткування ІТ ми бачимо перспективу. Співпраця між урядом та приватним сектором втілює наше спільне прагнення розвивати таланти, підвищувати конкурентоспроможність та закладати основу для процвітання ІТ-індустрії», — заявив Денис Бурдук, директор компанії UCloud.

Читайте: До «Дія.City» вже приєдналися 500 компаній

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації України презентувало Дія.City ще до повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. З лютого по квітень того ж року до неї доєдналася рекордна кількість резидентів — 215. Надалі кількість нових членів скоротилася, але продемонструвала стабільний показник зростання на позначці 70−80 компаній за квартал.

Раніше «Мінфін» писав, що за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

З 8 лютого 2022 року в Україні запрацював спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі. ​

Участь в «Дія.City» дозволяє компаніям платити 5% -вий податок на доходи фізосіб, мінімальний ЄСВ (зараз 1320 грн в місяць), військовий збір 1,5% і на вибір 18% -вий податок на прибуток або податок на виведений капітал 9%.

Середньомісячна зарплата співробітника «Дія.City» повинна складати € 1200 у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.