До «Дія.City» вже приєдналися 500 компаній

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися 500 компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Попри війну простір „Дія.City“ продовжує активно зростати. Це важливий індикатор того, що в Україні є всі умови для ефективного ведення бізнесу. Сьогодні вже 500 компаній є резидентами простору», — йдеться в повідомленні.

Хто приєднався за останній час

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

З 8 лютого 2022 року в Україні запрацював спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі. ​

Участь в «Дія.City» дозволяє компаніям платити 5% -вий податок на доходи фізосіб, мінімальний ЄСВ (зараз 1320 грн в місяць), військовий збір 1,5% і на вибір 18% -вий податок на прибуток або податок на виведений капітал 9%.

Середньомісячна зарплата співробітника «Дія.City» повинна складати € 1200 у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.