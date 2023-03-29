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29 березня 2023, 14:54 Читать на русском

До «Дія.City» вже приєдналися 500 компаній

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися 500 компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.
Фото: Міністерство цифрової трансформації

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«Попри війну простір „Дія.City“ продовжує активно зростати. Це важливий індикатор того, що в Україні є всі умови для ефективного ведення бізнесу. Сьогодні вже 500 компаній є резидентами простору», — йдеться в повідомленні.

Хто приєднався за останній час

  • Nanit Robot — стартап, який розробляє edtech-hardware для дітей та дорослих. Їхня мета — розвивати креативність та інженерні навички.
  • Avenga — це глобальна ІТ-консалтингова та інжинірингова платформа, що налічує понад 30 офісів у світі та створює технологічні рішення у фармацевтичній, медико-біологічній, страховій, фінансовій та автомобільній галузях.
  • EasyPay — один із найбільших небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, який дозволяє здійснювати платежі offline та online і через мобільні додатки.
  • Mate Academy — онлайн-академія ІТ-професій.
  • Sensorama Lab — компанія імерсивних технологій, яка спеціалізується на створенні додатків віртуальної та доповненої реальностей, 3Д-моделюванні та анімації, виробництві відео 360°.
  • Let's Enhance — український AI-стартап, що розробляє платформу для обробки зображень за допомогою нейронних мереж — Claid.

Читайте також: Nokia приєдналася до Дія.City

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

З 8 лютого 2022 року в Україні запрацював спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі. ​

Участь в «Дія.City» дозволяє компаніям платити 5% -вий податок на доходи фізосіб, мінімальний ЄСВ (зараз 1320 грн в місяць), військовий збір 1,5% і на вибір 18% -вий податок на прибуток або податок на виведений капітал 9%.

Середньомісячна зарплата співробітника «Дія.City» повинна складати € 1200 у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 15:00
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Я смотрю эта цифровая шелуха разрастается вместе с коррупцией рогатых оскароносных чертей. Одно другому не мешает.
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