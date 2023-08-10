У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. З цієї кількості 616 авто — нових, 308 — вживаних. Про це повідомляє Укравтопром.
У липні українці придбали майже тисячу легкових авто, ввезених з Китаю. Найпопулярніші моделі
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Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі - 83%.
Найпопулярніші моделі
Найпопулярніші моделі легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні:
- Volkswagen ID.4 — 326 од.;
- Volkswagen ID.6 — 70 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 64 од.;
- Toyota BZ4X — 52 од.;
- Honda E — 50 од.;
- Chery Tiggo 4 — 27 од.;
- Chery Tiggo 2 — 24 од.;
- MG HS — 20 од.;
- Volkswagen ID.3 — 17 од.;
- Jetour X70 — 17 од.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що липневий ринок продажу гібридних легкових авто продемонстрував рекордний показник за останні 19 місяців.
Джерело: Мінфін
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