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22 серпня 2023, 13:19 Читать на русском

Суд повернув Приватбанку 24 мільйони, списані внаслідок незаконного рішення

Верховний Суд задовольнив заяву Приватбанку про повернення йому списаних на виконання незаконних рішень судів першої та апеляційної інстанцій у даній справі коштів у розмірі понад 24 млн грн. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Верховний Суд задовольнив заяву Приватбанку про повернення йому списаних на виконання незаконних рішень судів першої та апеляційної інстанцій у даній справі коштів у розмірі понад 24 млн грн.

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Що відомо

Зазначається, що Суд також задовольнив касаційну скаргу Приватбанку у справі за позовом особи повʼязаної з ексвласниками банку, щодо оскарження залучення її коштів до процедури bail-in.

«Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково не визначили Ольгу Постоловську як повʼязану з банком особу. Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб правомірно розпорядився її коштами під час виведення банку з ринку за участі держави, що було здійснено на виконання вимог закону», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у своєму рішенні Суд наголосив, що договори грошових вкладів, які позивач вимагає розірвати, припинили свою дію разом із зобовʼязаннями за ними в момент укладання договору про придбання акцій.

У Приватбанку нагадують, що у Верховному Суді знаходиться ще одна схожа справа щодо оскарження списання коштів з рахунків фізичних осіб в грудні 2016 року при застосуванні процедури bail-in під час націоналізації ПриватБанку.

«У Це позов ексдружини одного із колишніх бенефіціарів ПриватБанку Олени Боголюбової, на користь якої 27 липня 2022 року відповідно до рішення Дніпровського апеляційного суду з державного Банку стягнуто кошти на загальну суму понад 669 млн грн», — зазначають у держбанку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 серпня 2023, 15:52
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Уважаемая редакция, менее уважаемый «приватбанк».
Может кто-то расскажет о юридическом значении слова — …незаконный… И может расскажет в каком именно Решении Суда и в какой части решения, написано что предыдущие решения были признаны в Суде как НЕЗАКОННЫЕ? Пока я этого не видел.
Из своего опыта судебных «движух» с этим банком, уровень юристов и «манагеров» сплошное ДНО.
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