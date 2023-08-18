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18 серпня 2023, 18:05 Читать на русском

Ще один виконаний структурний маяк МВФ. Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9346−1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості». Про це повідомляє перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9346−1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості».
Фото: president.gov.ua

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«Це +1 виконаний структурний маяк МВФ № 10 та база для виконання ще одного маяка в Меморандумі (№ 12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій», — зазначив Железняк.

Відповідно до домовленостей, законопроект:

  • відновлює середньострокове бюджетне планування з наступного року;
  • відновлює дію ст. 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;
  • дозволяє розгляд у парламенті лише тих бюджетних змін, які мають позитивний висновок Мінфіну;
  • встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;
  • відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024−2026 роки, яку Мінфін має подати до 25 жовтня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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