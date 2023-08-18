Ще один виконаний структурний маяк МВФ. Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9346−1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості». Про це повідомляє перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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«Це +1 виконаний структурний маяк МВФ № 10 та база для виконання ще одного маяка в Меморандумі (№ 12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій», — зазначив Железняк.

Відповідно до домовленостей, законопроект: