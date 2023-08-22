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22 серпня 2023, 10:59 Читать на русском

Японська Uniqlo вирішила піти з рф

Японська мережа одягу Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх російських магазинів. Про це пишуть «Ведомости» із посиланням на одного з партнерів компанії.

Японська мережа одягу Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх російських магазинів.
Фото:pixabay.com

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Що відомо

Зазначається, що багато площ магазинів уже зайняли інші бренди. Представник московський ТРЦ «Метрополіс» повідомив, що Uniqlo не орендує приміщення з 1 червня.

За даними глави рітейл-департаменту CORE.XP Марини Малахатько, японська компанія розірвала всі контракти на оренду з усіма штрафними санкціями, звільнила весь персонал, виплативши їм по 11 окладів. Японські менеджери переведені до інших країн.

Читайте: Японський ритейлер Uniqlo йде з російського ринку — ЗМІ

Нагадаємо

Японська мережа Uniqlo призупинила роботу в росії 10 березня 2022 року у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. В Росії у неї було 50 її магазинів.

Восени 2022 року Uniqlo почала скорочувати мережу своїх магазинів у Росії. У лютому 2023 року російські ЗМІ писали, що японський виробник і продавець одягу Uniqlo вирішив остаточно піти з країни і не планує відновлювати роботу своїх магазинів.

Джерело: Мінфін
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