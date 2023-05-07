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7 травня 2023, 11:13 Читать на русском

Японський ритейлер Uniqlo йде з російського ринку — ЗМІ

Японська мережа Uniqlo вирішила закрити у РФ більшість своїх великих магазинів, отримавши в країні більше 10,8 млрд руб. ($140 млн) збитків за підсумками 2022 року, пише «Коммерсантъ».

Японська мережа Uniqlo вирішила закрити у РФ більшість своїх великих магазинів, отримавши в країні більше 10,8 млрд руб. ($140 млн) збитків за підсумками 2022 року, пише «Коммерсантъ».►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоРитейлер офіційно поки що не оголошував про остаточний вихід з країни, але на ринку вважають, що фактично мережа зараз повністю згортає бізнес у РФ.
Фото:pixabay.com

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Ритейлер офіційно поки що не оголошував про остаточний вихід з країни, але на ринку вважають, що фактично мережа зараз повністю згортає бізнес у РФ.

Більшу частину майданчиків, що звільняються мережею, займе російська Gloria Jeans.

Проте експерти визнають, що локальним брендам складно залучати великий потік покупців на відміну від міжнародних компаній.

Так, на місці першого російського магазину Uniqlo в московському ТЦі «Атріум» відкриється точка Lime, ще один майданчик Uniqlo в AFI Mall займе Gloria Jeans, повідомили два консультанти на ринку торгової нерухомості.

У Gloria Jeans підтвердили, що в найближчі місяці її магазини відкриються в декількох місцях, які раніше займала Uniqlo, в тому числі і в AFI Mall.

Читайте: Японська Uniqlo продовжує працювати в РФ

Нагадаємо

Після початку вторгнення в Україну Uniqlo оголосила про тимчасове призупинення роботи своїх магазинів у Росії.

До березня 2022 року під брендом Uniqlo у країні працювало 50 точок, на кінець січня 2023 року їх залишилося 27, які були тимчасово закриті.

Весь минулий рік ритейлер розпродував стоки в онлайні. За 2022 рік «Юнікло Рус» могла виручити 12,07 млрд руб. (понад $156 млн). Водночас мережа зазнала збитків у 10,78 млрд руб. (понад $140 млн), хоча з 2018 року російський бізнес Uniqlo був прибутковим.

Джерело: Мінфін
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