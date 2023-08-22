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22 серпня 2023, 10:12 Читать на русском

Прибутковість держоблігацій США досягла максимуму, а S&P Global знизило рейтинг 5 американських банків: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Фондові індекси США закінчили понеділок різноспрямовано

S&P 500 зріс на 0,7%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 1,6%, а індекс Dow Jones знизився на 0,1%.

Підтримку індексам S&P 500 і Nasdaq надало зростання акцій технологічних компаній, яке компенсувало розпродаж облігацій, а також зростання акцій із захисних секторів економіки.

Тим часом у понеділок дохідність десятирічних казначейських облігацій США досягла 4,34% найвищого рівня з листопада 2007 року.

Ринки Азії в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,3%, японський Nikkei додав 0,8%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,3%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite подорожчали на 0 ,4%, а сінгапурський STI практично не змінився.

Інвестори в регіоні зберігають позитивний настрій, незважаючи на те, що прибутковість казначейських облігацій США досягла 16-річних максимумів, зауважує CNBC News.

S&P Global знизило кредитні рейтинги п'яти банків США за Moody's

Кредитний рейтинг з боку S&P Global був знижений для п'яти американських регіональних банків: KeyCorp, Comerica Incorporated, Valley National Bancorp, UMB Financial та Associated Banc-Corp.

В агентстві зазначили, що зниження рейтингів пов'язане з поточним «жорстким» середовищем у банківській галузі.

S&P Global також попередило про негативний прогноз кількох інших американських банків.

Дії S&P були здійснені лише через два тижні після того, як агентство Moody's оголосило про аналогічне зниження рейтингів, заявивши, що також переглядає свої кредитні рейтинги для великих банків США, включаючи Bank of New York Mellon, State Street і Northern Trust.

Загалом 90% банківських рейтингів від S&P Global мають стабільний прогноз. Інші 10% рейтингів мають негативний прогноз, і жоден із рейтингів не має позитивного прогнозу, зауважує CNN News.

Goldman Sachs: ринки, що розвиваються, витримають економічні труднощі Китаю

На думку стратегів з американського інвестбанку, вплив уповільнення темпів зростання другої за величиною економіки світу на інші країни, що розвиваються, різко зменшився за останні три роки.

У Goldman Sachs вважають, що нинішня низка макроекономічних проблем Китаю і розпродаж китайських акцій, ймовірно, не призведуть до падіння на ринках, що розвиваються, як це бувало в минулому.

Тим часом аналітики з Goldman Sachs вважають, що акції компаній з країн Близького Сходу, Південної Кореї та Індії можуть стати привабливою альтернативою для інвесторів на тлі проблем у китайській економіці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Alpenstein
Alpenstein
22 серпня 2023, 10:17
#
Оптимістично про індійські акції. Пару років тому прогнозувалось, що банкротство Evergrande потягне мало не крах світової економіки. Ось банкротство сталось
+
0
jakiro
jakiro
22 серпня 2023, 10:33
#
Я б купив через монобанк на 10 років
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