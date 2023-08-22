Криптоентузіасти виявили $40 мільйонів на гаманцях, які спонсорували війну росії проти України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 серпня 2023, 9:38 Читать на русском

Криптоентузіасти виявили $40 мільйонів на гаманцях, які спонсорували війну росії проти України

Користувачі сервісу Scamfari виявили майже 30 000 криптовалютних трансакцій, пов’язаних з фінансуванням військової агресії росії проти України. Це трансакції на криптогаманці російських пропагандистів, так званих воєнкорів, хакерів та навіть військових угруповань. Зокрема, ПВК «Вагнер», Анатолія Шарія та Killnet. Про це пише AIN.UA.

Користувачі сервісу Scamfari виявили майже 30 000 криптовалютних трансакцій, пов’язаних з фінансуванням військової агресії росії проти України.
Фото: depositphotos

Загальна сума грошей на гаманцях, виявлених криптоентузіастами, склала $40,2 млн. Дані про всі знахідки передали Кіберполіції.

Що таке Scamfari

Scamfari — краудсорсингова платформа, заснована Юрієм Олентиром. Платформа спеціалізується на зборі бази криптогаманців шахраїв та гаманців, залучених у збір коштів на злочинну або терористичну діяльність. Як повідомили в компанії, команда проєкту працює в Україні.

Scamfari є неприбутковим продуктом компанії HAPI Foundation, яка заробляє на консультуванні бізнесу по кібербезпеці, боротьбі зі скамом, захисті і супроводі web3 да defi проєктів. А також співпрацює з юридичними фірмами в напрямку повернення коштів, втрачених в результаті шахрайських дій.

Що знайшли

Scamfari збирали дані в рамках 6-тижневого тестового періоду платформи. В результаті проаналізували понад 200 000 звітів користувачів по транзакціях з ознаками злочинної діяльності. 17,44% з них, тобто більш ніж 28 000 трансакцій, припадали на операції пов’язані з фінансуванням військової агресії росії проти України.

З усіх звітів про порушення трійка лідерів за кількістю звернень виглядає наступним чином:

  • Фінансування російського тероризму — 17,44 %.
  • Шахрайський проект (Rugpull) — 37,64 %.
  • Шахрайство в соціальних мережах — 44,33 %.

Завдяки звітам від користувачів, Scamfari ідентифіковані криптогаманці:

  • ПВК «Вагнер»,
  • Grey Zone,
  • Killnet,
  • Анатолія Шарія,
  • Михайла Звинчука («Рыбарь»),
  • Бориса Рожина.

Найбільша кількість заблокованих коштів припадає на акаунти криптобіржі Binance — 96%.

Трійка найбільш популярних криптовалют для здійснення цих операцій: Etherium — 37%, BNB — 14% та Bitcoin — 13%.

Як збирали дані

Механізм наступний: людина ідентифікується в сервісі Scamfari і за спеціальним протоколом передає набір даних про гаманець, який вважає підозрілим. Далі його опрацьовують фахівці платформи і, якщо підтверджується приналежність до однієї з шахрайських схем, то інформація оформлюється і передається в кіберполіцію. Доля хибних звітів від користувачів — близько 18%.

Для ідентифікації гаманців зіставляються дані з відкритих джерел, будуються графи та використовується спеціальний софт для відстеження кешфлоу.

Як розповіли AIN.UA в Scamfari, всі виявленні випадки після первинної перевірки передаються до департаменту Кіберполіції України, і далі вже правоохоронці звертаються офіційно до бірж.

Загальна кількість активів на гаманцях, про які активісти повідомили Кіберполіцію — $40,2 млн (близько 1,5 млрд грн). В результаті, як розповіли в Scamfari, тільки на рахунках прокремлівського блогера Анатолія Шарія на криптобіржі WhiteBit було заблоковано близько $300 000.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами