Криптоентузіасти виявили $40 мільйонів на гаманцях, які спонсорували війну росії проти України

Користувачі сервісу Scamfari виявили майже 30 000 криптовалютних трансакцій, пов’язаних з фінансуванням військової агресії росії проти України. Це трансакції на криптогаманці російських пропагандистів, так званих воєнкорів, хакерів та навіть військових угруповань. Зокрема, ПВК «Вагнер», Анатолія Шарія та Killnet. Про це пише AIN.UA.

Загальна сума грошей на гаманцях, виявлених криптоентузіастами, склала $40,2 млн. Дані про всі знахідки передали Кіберполіції.

Що таке Scamfari

Scamfari — краудсорсингова платформа, заснована Юрієм Олентиром. Платформа спеціалізується на зборі бази криптогаманців шахраїв та гаманців, залучених у збір коштів на злочинну або терористичну діяльність. Як повідомили в компанії, команда проєкту працює в Україні.

Scamfari є неприбутковим продуктом компанії HAPI Foundation, яка заробляє на консультуванні бізнесу по кібербезпеці, боротьбі зі скамом, захисті і супроводі web3 да defi проєктів. А також співпрацює з юридичними фірмами в напрямку повернення коштів, втрачених в результаті шахрайських дій.

Що знайшли

Scamfari збирали дані в рамках 6-тижневого тестового періоду платформи. В результаті проаналізували понад 200 000 звітів користувачів по транзакціях з ознаками злочинної діяльності. 17,44% з них, тобто більш ніж 28 000 трансакцій, припадали на операції пов’язані з фінансуванням військової агресії росії проти України.

З усіх звітів про порушення трійка лідерів за кількістю звернень виглядає наступним чином:

Фінансування російського тероризму — 17,44 %.

Шахрайський проект (Rugpull) — 37,64 %.

Шахрайство в соціальних мережах — 44,33 %.

Завдяки звітам від користувачів, Scamfari ідентифіковані криптогаманці:

ПВК «Вагнер»,

Grey Zone,

Killnet,

Анатолія Шарія,

Михайла Звинчука («Рыбарь»),

Бориса Рожина.

Найбільша кількість заблокованих коштів припадає на акаунти криптобіржі Binance — 96%.

Трійка найбільш популярних криптовалют для здійснення цих операцій: Etherium — 37%, BNB — 14% та Bitcoin — 13%.

Як збирали дані

Механізм наступний: людина ідентифікується в сервісі Scamfari і за спеціальним протоколом передає набір даних про гаманець, який вважає підозрілим. Далі його опрацьовують фахівці платформи і, якщо підтверджується приналежність до однієї з шахрайських схем, то інформація оформлюється і передається в кіберполіцію. Доля хибних звітів від користувачів — близько 18%.

Для ідентифікації гаманців зіставляються дані з відкритих джерел, будуються графи та використовується спеціальний софт для відстеження кешфлоу.

Як розповіли AIN.UA в Scamfari, всі виявленні випадки після первинної перевірки передаються до департаменту Кіберполіції України, і далі вже правоохоронці звертаються офіційно до бірж.

Загальна кількість активів на гаманцях, про які активісти повідомили Кіберполіцію — $40,2 млн (близько 1,5 млрд грн). В результаті, як розповіли в Scamfari, тільки на рахунках прокремлівського блогера Анатолія Шарія на криптобіржі WhiteBit було заблоковано близько $300 000.