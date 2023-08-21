Доходи світової туристичної галузі сягнуть $15,5 трильйонів до 2033 року — прогноз

Обсяг світової туристичної галузі до 2033 року зросте на 50% порівняно з 2019 роком, до $15,5 трлн. Про це йдеться у прогнозі Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), пише Forbes з посиланням на Bloomberg .

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У 10-річному прогнозі аналізується економічний внесок основних світових туристичних ринків та розкривається пʼятірка найпотужніших економік у галузі подорожей та туризму станом на 2022 рік із погляду на внесок у ВВП. Вони залишилися такими, як і до 2019 року: США, Китай, Німеччина, Велика Британія та Японія. Франція, Мексика, Італія, Індія та Іспанія замкнули першу десятку.

До звіту також включені дані про вклад подорожей та туризму в ринок праці: загалом до 2033 року в галузі буде зайнято до 430 млн осіб порівняно з 334 млн у 2019 році. Це приблизно 1 із 9 робочих місць у світі.

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Очікується, що сфера подорожей зростатиме набагато швидше, ніж економіка загалом.

«Економісти кажуть, що світовий ВВП зростатиме у річному обчисленні приблизно на 2,6% на рік, у подорожах та туризмі ми очікуємо близько 5,1%», — каже Джулія Сімпсон, президент та головний виконавчий директор WTTC.

Сімпсон додає, що ще один прогноз WTTC вказує на майбутні великі зміни: протягом наступних 10 років туристична сфера США, яка є найбільшою у світі з річним обсягом виробництва $2 трлн, поступиться Китаю.

Прогнозується, що 2033 року туристичний сектор Китаю принесе $4 трлн і становитиме 14,1% китайської економіки.