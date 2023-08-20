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20 серпня 2023, 9:14 Читать на русском

З початку року туристична галузь поповнила держбюджет на близько 898 мільйонів

Представники туристичної галузі України за два квартали 2023 року сплатили до бюджету 897,848 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Державного агентства з розвитку туризму, пише «Інтерфакс-Україна».

Представники туристичної галузі України за два квартали 2023 року сплатили до бюджету 897,848 млн грн.
Фото: depositphotos

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Що відбувалося з туристичною галуззю

Уточнюють, що це на 11% більше, ніж за перше півріччя 2022 року (809,435 млн грн), і на 17,5% менше, ніж за перше півріччя 2021 року, коли до держбюджету від туристичної галузі перерахували 1 млрд 88 млн 945 тис. грн.

За перше півріччя 2023 року загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівняно з тим самим періодом у 2022 році зменшилася на 23%. Кількість юридичних осіб знизилася на 28%, фізичних — на 21%.

Якщо порівнювати цей показник із аналогічним періодом 2021 року, то загальне скорочення становило 36% — кількість юридичних осіб зменшилася на 45%, а фізичних — на 32%.

Хто сплатив найбільше

Найбільшу частку надходжень до держбюджету — 63% — сплачено готелями (569,828 млн грн). У 2022 році було сплачено 460,498 млн грн, а за той самий період 2021 року — 665,420 млн грн.

За перші шість місяців цього року зменшилася частка сплаченого податку від діяльності туристичних баз і дитячих таборів відпочинку. До бюджету від цих засобів розміщення надійшло 60,428 млн грн податку проти 73,012 млн грн за перші шість місяців минулого року.

У 2021 році цими засобами розміщення було сплачено 178,921 млн грн.

Приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів і стоянок для житлових автофургонів за два квартали поточного року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зріс майже вдвічі, становивши 1,492 млн грн проти 731 тис. грн. Однак порівняно з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
20 серпня 2023, 10:05
#
Це до вчорашніх волань істериків що треба сидіти вдома і нікуди не ходити
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