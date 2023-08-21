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21 серпня 2023, 11:44 Читать на русском

Ще два німецькі автовиробники, вслід за Mercedes-Benz, обмежили доступ до свого ПЗ для росії

Німецькі автовиробники BMW та Audi обмежили доступ до свого програмного забезпечення для російських дилерів, пишуть «Известия». Раніше аналогічні заходи вжив Mercedes-Benz.

Німецькі автовиробники BMW та Audi обмежили доступ до свого програмного забезпечення для російських дилерів, пишуть «Известия».
Фото: cars.co.za

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Що відомо

В одному з дилерських центрів Audi розповіли, що доступ до ПЗ обмежений вже два місяці, що призвело до проблем із програмуванням дублікатів ключів, а також із встановленням деталей, «де потрібно програмування, — блоки управління, коробка передач, парктроніки і так далі».

Відключення від ПЗ BMW підтвердив найбільший російський дилерський центр цієї марки «БорисХоф». Зокрема, через це неможливо зробити дублікат ключів, є й інші труднощі. Співробітник відділу техобслуговування сказав, що зараз невідомо, чи дилери зможуть проводити діагностику.

Читайте: Mercedes остаточно продав бізнес в росії

Водночас у дилерському центрі «Автодім» повідомили, що доступ до онлайн-сервісів BMW здійснюється через «додаткові резервні канали».

Нагадаємо

Mercedes-Benz також відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення, повідомила компанія-дистрибʼютор «МБ Рус». Це сталося у квітні, але про повне блокування дилери заговорили вперше у серпні. Йдеться, зокрема, про системи, що дозволяють проводити діагностику для подальшого ремонту.

Джерело: Мінфін
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